बागपत: CJP Protest को दिल्ली जाने से रोकने के लिए 28 ट्रेन रद, बार्डर सील करने के साथ-साथ 51 नेताओं को किया हाउस अरेस्ट

जागरण संवाददाता, बागपत। दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाया गया। 28 ट्रेन रद तथा सीमाएं सील की गई। विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों के 51 नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। एडीएम राजीव कुमार राय व एएसपी प्रवीण सिंह चौहान ने खुद दिल्ली-देहरादून इकोनामिक कारिडोर पर वाहनों की चेकिंग की।

भाकियू ने कलक्ट्रेट पर धरना-प्रदर्शन किया। रेलवे स्टेशनों पर आरएएफ ने डेरा डाला, दिनभर सन्नाटा पसरा रहा।यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। खुफिया तंत्र सक्रिय है। काॅकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन की घोषणा के मद्देनजर रेल यातायात प्रभावित रहा। दिल्ली, शामली, सहारनपुर, हरिद्वार को आने-जाने वाली 28 ट्रेनों को रद रखा गया। इससे बागपत रोड, खेकड़ा, बडौत व अन्य रेलवे स्टेशन पर दिनभर सन्नाटा पसरा रहा।

बड़ी संख्या में यात्री स्टेशनों से वापस लौटकर यात्री बसों व अन्य वाहनों से अपने गंतव्य को गए। सुरक्षा की दृष्टि से स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी तैनात रही। ट्रेनों के रद रहने से सबसे ज्यादा नौकरी पेशा लोगों को ज्यादा दिक्कत हुई। बड़ी संख्या में ट्रेनों में दैनिक यात्री सफर करते हैं, जिन्हें अपनी ड्यूटी पर पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ा।