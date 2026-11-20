जागरण संवाददाता, बागपत। यमुना नदी को प्रदूषण से बचाने और बड़ौत क्षेत्र की जलनिकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। शहर और आसपास के गांवों से निकलने वाले गंदे पानी को अब सीधे नदी में जाने से रोकने की योजना तैयार की गई है।

इसके लिए 76 करोड़ रुपये की लागत से 20 एमएलडी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित करने का प्रस्ताव बनाया गया है। प्लांट में सीवेज को शोधित करने के बाद ही पानी को यमुना में छोड़ा जाएगा। एसटीपी स्थापित करने के लिए जोनमाना गांव के पास जमीन चिह्नित की गई है। प्रस्तावित प्लांट की क्षमता प्रतिदिन दो करोड़ लीटर पानी को शोधित करने की होगी। इससे बड़ौत शहर से निकलने वाले घरेलू गंदे पानी के निस्तारण की व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अभी तक नालों और जलनिकासी के माध्यम से निकलने वाला दूषित पानी यमुना की ओर पहुंचता है। एसटीपी बनने के बाद बिना शोधित पानी को नदी में जाने से रोकने में मदद मिलेगी।

यमुना प्रदूषण की प्रमुख वजहों में शहरों और ग्रामीण आबादी से निकलने वाला बिना शोधित सीवेज भी शामिल है। घरेलू अपशिष्ट और गंदे पानी के लगातार नदी में पहुंचने से जलीय पर्यावरण और पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ऐसे में बड़ौत में एसटीपी की स्थापना पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से अहम साबित हो सकती है। साथ ही क्षेत्र में सीवेज प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था विकसित होने से भविष्य में बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।