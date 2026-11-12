बागपत: स्कूल में सहपाठी ने छात्रा के पेट में मारी लात, 14 दिन बाद इलाज के दौरान मौत

जागरण संवाददाता, बागपत। उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहपाठी छात्रा द्वारा पेट में लात मारने से कक्षा छह की छात्रा की हालत बिगड़ गई। घटना के 14 दिन बाद मेरठ के अस्पताल में घायल छात्रा की मौत हो गई। उसके शव को पुलिस ने कब्जे में लिया है। अस्पताल से दस्तावेज प्राप्त होने के बाद गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा।

हमीदाबाद उर्फ नयागांव निवासी पवन कुमार की 12 वर्षीय पुत्री मिस्टी गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा छह में पढ़ती थी। गत 28 अक्टूबर को विद्यालय में जाते समय हाथ लगने पर मुस्लिम समाज की एक सहपाठी छात्रा से उसकी कहासुनी हो गई थी।

उसी समय छात्रा ने मिस्टी को जमीन पर गिराकर पेट व सीने में लात मार दी, तब मिस्टी ने घटना की जानकारी स्कूल स्टाफ को नहीं दी थी। घर पहुंचकर पूरे मामले से अवगत कराते हुए पेट में दर्द होने की शिकायत की थी। स्वजन ने पहले जिला अस्पताल, फिर बड़ौत के अस्पताल में उपचार कराया।

चार नवंबर को उसे रेफर करने के बाद सुभारती अस्पताल मेरठ में भर्ती करा दिया था। बुधवार सुबह करीब चार बजे मिस्टी की मौत हो गई। उसके शव को लेकर स्वजन गांव पहुंचे और घटना की पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच कर छात्रा के शव को कब्जे में लिया।