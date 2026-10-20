पुलिसकर्मियों की फिटनेस होगी शानदार, नहीं निकलेगी तोंद, पुलिस लाइन में दो करोड़ से तैयार हो रहा जिम

कपिल कुमार, बागपत। पुलिसकर्मियों के लिए अच्छी खबर है। अनियमित जीवनशैली से पुलिसवालों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं आम हो रही हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की कम उम्र में तोंद निकल जाती है। इस समस्या से उन्हें काफी हद तक निजात मिलने जा रही है। रिजर्व पुलिस लाइन में दो करोड़ रुपये की लागत से जिम का निर्माण कराया जा रहा है, जहां पुलिसकर्मी पसीना बहाकर अपनी फिटनेस को बेहतर बनाएंगे।

पुलिसकर्मियों को लंबी ड्यूटी करनी पड़ती है। काम का दबाव रहता है। इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका पता रिजर्व पुलिस लाइन में लगने वाले स्वास्थ्य शिविर में चलता है। कोई पुलिसकर्मी मधुमेह बीमारी से तो कोई उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन) से पीड़ित है।