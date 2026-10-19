पंचायत चुनाव से पहले हिस्ट्रीशीटरों के घर पहुंचेगी यूपी पुलिस, शामली में एसपी के निर्देश पर अभियान शुरू

जागरण संवाददाता, शामली। आगामी पंचायत चुनाव से पहले अपराधियों पर निगरानी बढ़ाने के लिए पुलिस सोमवार से विशेष सत्यापन अभियान शुरू करेगी। एसपी के निर्देश पर जिले के हर थाने की पुलिस टीम हिस्ट्रीशीटरों के घर जाकर उनकी मौजूदा गतिविधियों की जानकारी लेगी।

जिले में कुल 989 पंजीकृत हिस्ट्रीशीटर हैं। पुलिस रिकार्ड में एक भी महिला हिस्ट्रीशीटर दर्ज नहीं है। इनमें 300 से अधिक अपराधी विभिन्न संगीन मामलों में जेल में हैं। 10 से अधिक हिस्ट्रीशीटर जिले से बाहर रहकर निजी नौकरी या अन्य काम कर रहे हैं। उनकी गतिविधियों का सत्यापन संबंधित स्थानीय पुलिस के जरिए कराया जा रहा है।

अपराध छोड़कर चला रहे दुकान पुलिस के मुताबिक, 250 से अधिक लोगों ने अपराध छोड़ दिया है। वे किराना दुकान, फास्ट-फूड के ठेले और अन्य छोटे व्यवसाय कर रहे हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए एसपी एनपी सिंह ने सभी थानों के बीट सिपाहियों और थाना प्रभारियों को रोजाना सत्यापन रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।