बागपत में सरकारी शगुन के लालच में 18 विवाहित युवतियों का फर्जीवाड़ा उजागर

जहीर हसन, बागपत। सरकारी 'शगुन' के लालच में विवाहित 18 युवतियों ने दोबारा सात फेरे लेने को आवेदन किया, लेकिन अफसरों की पैनी नजर ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। यह फर्जीवाड़ा देख हर कोई हैरान रह गया। वहीं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बुधवार को 44 बेटियों की राजसी ठाठ-बाट से शादी होगी।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बागपत में 438 बेटियों की शादी पहले हो चुकी है, लेकिन बाकी 44 बेटियों का लक्ष्य बचा था जिनकी शादी अब 25 नवंबर को छपरौली ब्लाक में होगी। यह आयोजन सामूहिक विवाह समारोह तक सीमित न रहकर सामाजिक समरसता, संस्कार, पर्यावरण संरक्षण और उत्सव का संगम बनेगा। सरकारी कन्यादान से राजसी टाट-बांट से होने वाली इन बेटियों की शादी में शहनाई बजेगी तो अफसर बरातियों की मेजबानी करते दिखेंगे।

बैंडबाजे की धुन पर मधुर संगीत होगा तो बरातियों को लजीज व्यंजन मिलेंगे। पंडित जी फेरे तो और मौलवी निकाह की रस्म पूरी कराएंगे, तो अफसर विदाई में उपहार देकर बेटियों की डोली रवाना करेंगे। वहीं इस सामूहिक समारोह के आयोजन में सरकारी कन्यादान डकारने का भी प्रयास किया गया।