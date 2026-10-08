बागपत में किराने की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दो सिलिंडर फटे; मां-बेटी की मौत

जागरण संवाददाता, बागपत। खेकड़ा कस्बे के बाजार चौकी के निकट एक दो मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित किराना की दुकान में शार्ट सर्किट से भीषण आग लग गई।

इस घटना में दो सिलिंडर फट गए, जिससे भगदड़ मच गई। आग से दम घुटने के कारण दुकानदार की पुत्रवधू स्वाति जैन और पौत्री अनन्या जैन की मौत हो गई। उनका बेटा अंकुर जैन और एक श्रमिक जाहिद झुलस गए।