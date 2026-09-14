सरकारी खाते के चेक बांटकर लीव पर चली गई एएनएम, फर्जीवाड़े के आरोप पर एसएसपी ने शुरू कराई जांच

जागरण संवाददाता, बागपत। स्वास्थ्य विभाग में फर्जीवाड़ा सामने आया है। एएनएम (आक्सिलरी नर्स मिडवाइफ) ने सीएचओ (कम्युनिटी हेल्थ आफिसर) के सरकारी बैंक खाते की चेक बुक प्राप्त कर फर्जी हस्ताक्षर का चेक अपने परिचितों को मोटी रकम भरकर बांट दिए। इसका उस समय पता चला जब चेक बैंक में बाउंस हो गया। सीएचओ की शिकायत पर एएसपी प्रवीण सिंह चौहान ने एंटी फ्राड सेल से जांच शुरू करा दी है। वहीं, आरोपित एएनएम छुट्टी लेकर चली गई।

यह है पूरा मामला ग्राम सिसाना निवासी गीता ने बताया कि वह ग्राम ब्राह्मण पुट्ठी के आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर में सीएचओ के पद पर तैनात हैं। आरोप है कि उनके साथ कार्य करने वाली एएनएम शालू ने उनके सरकारी खाते की चेक बुक से कई चेक चोरी करके अपने मिलने वालों को दे दिए।

एक चेक में 23 लाख रुपये, दूसरे में 13 लाख रुपये और तीसरे में 26 लाख रुपये अंकित हैं। चौथा चेक खाली व अन्य चेक पर अपनी मुहर लगाकर व उनके फर्जी हस्ताक्षर कर जारी किए हैं। पिछले दिनों एक व्यक्ति ने फोन करके जानकारी दी कि आपके द्वारा दिया गया चेक एएनएम के माध्यम से प्राप्त हुआ था, जो बैंक में बाउंस हो गया है। इसके बाद व्यक्ति को अवगत कराया गया उनके द्वारा ऐसा कोई चेक नहीं दिया गया है। एएनएम से जानकारी की तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। तरह-तरह के बहाने बनाए गए।