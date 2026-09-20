अंगूठा छाप के 'कलंक' से मुक्ति की ओर कदम: 5 हजार से ज्यादा निरक्षरों ने दी परीक्षा; आधी आबादी ने बाजी मारी

जागरण संवाददाता, बागपत। जिले में रविवार को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा के लिए जिले में 293 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें 5,093 निरक्षकों ने प्रतिभाग किया। निरक्षरों में सबसे अधिक महिलाएं शामिल रहीं। खंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षकों ने केंद्रों का निरीक्षण किया। शिक्षकों की कक्ष निरीक्षकों के रूप में ड्यूटी लगाई गई थी।

अंगूठा छाप के कलंक से मुक्ति पाने के लिए रविवार को निरक्षरों ने परीक्षा में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के प्रभारी सहायक नोडल शिवम शर्मा ने बताया कि 293 केंद्रों पर परीक्षा में सबसे अधिक महिलाओं की प्रतिभागिता अधिक रही। उन्होंने बताया कि परीक्षा 3,717 महिलाएं एवं 1,376 पुरुष परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा को सकुशल एवं शांतिपूर्ण संपन्न में जिला स्तर से लेकर सभी खंड शिक्षा अधिकारी, शिक्षकों एवं संबंधित कर्मचारियों का कार्मिकों द्वारा परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया गया।