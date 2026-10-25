पीईटी परीक्षा में अभ्यर्थियों की अग्निपरीक्षा: दूरदराज से आए छात्रों को हुई भारी परेशानी, स्टेशन पर बीती रात

जागरण संवाददाता, बदायूं। रविवार को जिले के 24 केन्द्रों पर आयोजित हुई पीईटी इस बार दूर दराज के अभ्यर्थियों के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम साबित नहीं हुई। सीतापुर, लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर जैसे जिलों से आए छात्रों को आवागमन की भारी समस्याओं से जूझना पड़ा। परीक्षा केंद्र इतनी दूर बनाए गए थे कि कई अभ्यर्थियों को एक दिन पहले ही पहुंचकर रेलवे स्टेशन पर रात बितानी पड़ी।

सीतापुर और लखीमपुर के छात्रों ने बताया कि बदायूं के लिए सीधी ट्रेनें या बसें न के बराबर हैं। सीधी सेवा न होने के कारण कई अभ्यर्थियों को दो ट्रेनें बदलकर या महंगे निजी वाहनों का सहारा लेकर सफर तय करना पड़ा। परीक्षा केंद्र दूर होने के कारण कई छात्र एक दिन पहले ही शहर पहुंच गए थे।