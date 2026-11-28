जागरण संवाददाता, बदायूं। शादियों के सीजन में बाजारों में रौनक है, लेकिन नए नोटों की किल्लत ने शादी वाले परिवारों की जेब ढीली कर दी है। बैंकों में नए नोटों की गड्डियां न मिलने से लोग परेशान हैं, जबकि पूजा और माला की दुकानों पर ऊंचे दामों में आसानी से मिल रही हैं। 10 और 20 रुपये के नोटों तक पर अतिरिक्त कीमत वसूली जा रही है, जिससे आम लोग की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं।

शादी समारोहों में नेग, शगुन और जश्न के दौरान नोट लुटाने की परंपरा के चलते 10, 20 और 50 रुपये के नए नोटों की मांग सबसे अधिक रहती है। इसी जरूरत का फायदा उठाकर बाजार में नोटों की कालाबाजारी तेजी से फैल रही है।