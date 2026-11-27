अंकित गुप्ता, बदायूं। अब गांवों में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के हाथों से तैयार होने वाले उत्पाद स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं रहेंगे। उनके हुनर को देशभर के ग्राहकों तक पहुंचाने की तैयारी है। घरों में तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों से लेकर हस्तशिल्प और घरेलू उपयोग की वस्तुओं तक को अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े आनलाइन बाजारों में जगह मिलेगी।

इससे ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने के लिए बाजार तलाशने की मजबूरी नहीं रहेगी, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों से सीधे आर्डर मिलने का रास्ता खुलेगा। उत्पादों की मांग बढ़ने के साथ उनकी कीमत और आमदनी में भी इजाफे की उम्मीद है। सीडीओ गामिनी सिंगला की पहल पर इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिले में गठित स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं कई तरह के उत्पाद तैयार कर रही हैं। इनमें खाद्य सामग्री, हस्तशिल्प और रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं शामिल हैं। अब तक इन उत्पादों की बिक्री मुख्य रूप से स्थानीय बाजारों और सीमित माध्यमों से होती रही है। बाजार तक सीमित पहुंच और ग्राहकों की कमी के कारण महिलाओं को अपने उत्पादों की उचित कीमत हासिल करने में भी दिक्कत होती थी।