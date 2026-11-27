जागरण संवाददाता, बदायूं। मूसाझाग क्षेत्र के सैजनी स्थित एचपीसीएल के सीबीजी प्लांट में दो अधिकारियों की हत्या के मामले में आरोपितों पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अब मुख्य आरोपित अजय प्रताप सिंह समेत पांच लोगों के खिलाफ गैंग्सटर की कार्रवाई की गई है। डीएम से अनुमति मिलने के बाद मूसाझाग पुलिस ने पांचों के विरुद्ध गैंग्सटर का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

खास बात यह है कि कुछ दिन पहले ही मुख्य आरोपित के चचेरे भाई अभय प्रताप सिंह उर्फ कल्लू पर लगी रासुका को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। इसके कुछ दिन बाद ही अब गैंग्सटर की कार्रवाई से आरोपितों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।