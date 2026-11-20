जागरण संवाददाता, बदायूं। मोबाइल और इंटरनेट के दौर में अपनों से संपर्क करना भले ही आसान हो गया हो, लेकिन मिनी कुंभ मेला ककोड़ा में तकनीक कई बार बेबस नजर आती है। गंगा तट पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ और कमजोर मोबाइल नेटवर्क के बीच अपनों से बिछड़ने वालों के लिए पुरानी मुनादी व्यवस्था ही सबसे भरोसेमंद सहारा बनी हुई है।

मेले में मोबाइल फोन होने के बावजूद नेटवर्क की समस्या के चलते कई बार स्वजन से संपर्क नहीं हो पाता। इंटरनेट सेवा भी ठीक से काम नहीं करती। ऐसे में खोया-पाया केंद्र से होने वाली घोषणाएं बिछड़े लोगों को उनके परिवार तक पहुंचाने का जरिया बन रही हैं।

मेले में दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल होते हैं। भीड़ में जरा सी चूक होने पर बच्चे माता-पिता से बिछड़ जाते हैं तो बुजुर्ग भी अपने साथ आए लोगों से अलग हो जाते हैं।

ऐसी स्थिति में सबसे पहले मोबाइल फोन से संपर्क करने की कोशिश होती है, लेकिन नेटवर्क न मिलने या फोन न लगने पर परेशानी बढ़ जाती है। इंटरनेट मीडिया और मैसेजिंग एप भी नेटवर्क के अभाव में मददगार साबित नहीं हो पाते।