90 हजार गैस उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा एलपीजी सिलिंडर, जिला आपूर्ति विभाग ने लगाई रोक; केवाईसी अनिवार्य

जागरण संवाददाता, बदायूं। गैस कनेक्शन की केवाइसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को इस बार सिलिंडर नहीं मिलेगा। जिला आपूर्ति विभाग की दो महीने से अपील के बावजूद जिले के करीब 90 हजार उपभोक्ताओं ने केवाइसी नहीं कराई है। विभाग ने ऐसे कनेक्शनों पर रोक लगा दी है। केवाइसी पूरी होने तक न तो गैस बुकिंग होगी और न ही सिलिंडर की डिलीवरी।

सूचना के बाद भी नहीं कराया केवाईसी जिले में करीब सात लाख घरेलू गैस उपभोक्ता हैं। इनमें 89,138 की केवाइसी अधूरी है। विभाग के अनुसार, उपभोक्ताओं को संदेश भेजे गए, गैस एजेंसियों के जरिए सूचना दी गई और अखबारों में भी जागरूक किया गया। इसके बावजूद कई उपभोक्ता केवाइसी कराने नहीं पहुंचे। पश्चिमी एशिया में युद्ध के दौरान देश में गैस आपूर्ति प्रभावित हुई थी।

फर्जी और डुप्लीकेट कनेक्शन सामने आए जांच में फर्जी और डुप्लीकेट कनेक्शन सामने आए। कई कनेक्शन एक ही व्यक्ति के नाम पर थे, जबकि कुछ मामलों में मृत लोगों के नाम पर भी गैस ली जा रही थी। इसके बाद सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक केवाइसी अनिवार्य की।

गैस आपूर्ति अब सामान्य है, लेकिन केवाइसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन अस्थायी रूप से रोक दिए गए हैं। आपूर्ति प्रभावित होने पर सरकार ने होटल-ढाबों को गैस देना रोककर घरों और स्कूलों को आपूर्ति की थी। जांच में एक ही नाम पर कई कनेक्शन और मृत लोगों के नाम पर गैस लेने के मामले सामने आए थे।