जमीन खरीदने वाले जल्द करा लें रजिस्ट्री: बदायूं में 15% तक बढ़ रहे सर्किल रेट, 2-4 दिनों में लागू होंगे नए दाम

जागरण संवाददाता, बदायूं। अगर आप जमीन बेचने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, आपकी किस्मत चमकने वाली है और अगर खरीदने की सोच रहे हैं तो जल्दी कीजिए, वरना जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। जिले में जमीन के सरकारी दाम यानी सर्किल रेट में 10 से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।

उप निबंधन विभाग ने सर्वे पूरा कर लिया है। अब बस जिला प्रशासन की हरी झंडी और अधिसूचना जारी होने का इंतजार है। इस बार सबसे बड़ा उछाल शहर से सटी जमीनों और हाईवे-मुख्य सड़कों के किनारे वाली जमीनों में आएगा।

यहां रेट 15 प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं। गांव और अंदरूनी इलाकों में भी 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। दरअसल सर्किल रेट हर साल संशोधित किए जाते हैं। हर साल बाजार भाव, हुई रजिस्ट्रियों और विकास कार्यों के आधार पर नए रेट तय होते हैं। इस बार भी उसी वार्षिक प्रक्रिया के तहत सर्वे कराया गया है। कुछ प्रलेखकों की मानें तो इस बार सबसे बड़ा उछाल शहर से सटी जमीनों और हाईवे-मुख्य सड़कों के किनारे वाली जमीनों में आएगा। यहां रेट 15 प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं। गांवों और अंदरूनी इलाकों में भी 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।

हर साल लागू होते हैं सर्किल रेट सर्किल रेट कभी स्थायी नहीं होते। शासन के नियम के अनुसार हर साल इनकी समीक्षा की जाती है, जिससे सरकारी मूल्य बाजार भाव के करीब बना रहे।विभाग ने इस बार भी तहसीलवार सर्वे कराया।

बाजार भाव, हाल की रजिस्ट्रियों, नई सड़कों, कालोनियों और शहरी विस्तार को आधार बनाया गया। अब रिपोर्ट तैयार कर जिला प्रशासन को भेज दी गई है। खरीदारों में हलचल, रजिस्ट्री कार्यालय में बढ़ रही भीड़ इसकी खबर फैलते ही रजिस्ट्री कार्यालय में हलचल बढ़ गई है। लोग लगातार पूछ रहे हैं कि नए सर्किल रेट कब से लागू हो रहे हैं। कई लोग बढ़ोतरी से पहले ही रजिस्ट्री निपटाने में जुट गए हैं।