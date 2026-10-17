रूहेलखंड का मिनी कुंभ: गंगा तट पर सजेगा तंबुओं का शहर, 17 नवंबर से शुरू होगा बदायूं का ऐतिहासिक ककोड़ा मेला

जागरण संवाददाता, बदायूं। काकोड़ा मेले को अब केवल एक महीना शेष बचा है। बरसात थमते ही प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। 17 नवंबर से ककोड़ा मेला शुरू होगा। गंगा किनारे श्रद्धालुओं के आस्था के इस महापर्व को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए अधिकारी खुद मैदान में उतरकर हर व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं।

ककोड़ा मेला केवल एक प्रशासनिक आयोजन नहीं, बल्कि जिले के लाखों श्रद्धालुओं की गहरी आस्था, लोक संस्कृति का प्रतीक है। हर साल की तरह इस बार भी जब दूर दराज से परिवार गंगा स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पहुंचेंगे।

उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। शनिवार को अधिकारी मेला क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे। मौके पर पहुंचकर साफ-सफाई, शुद्ध पेयजल, प्रकाश, आवागमन के रास्तों और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया।

मेले को पुरानी जगह पर ही बसाने की उम्मीद है। सभी विभागों को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने की हिदायत दी गई है, ताकि रेत पर बसने वाले इस अस्थायी शहर में हर कदम पर श्रद्धालुओं को अपनापन और सुविधा महसूस हो।

गंगा मैया के जयकारों, ढोल-नगाड़ों और लोकगीतों की गूंज सुनने के लिए ग्रामीण और श्रद्धालु बेहद उत्सुक हैं। हर कोई बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा है जब रेतीली ढलान पर भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिलेगा।

23 नवंबर को मुख्यमंत्री आएं ककोड़ा...करें मेले का उद्धाटन जिले के कादरचौक क्षेत्र के गंगा भागीरथी तट पर लगने वाले मिनी कुंभ ककोड़ा मेला को राजकीय मेला घोषित करने व इसके राजकीय उद्घाटन के लिए महंत बाबा नन्हेंदास ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर आमंत्रण दिया है।