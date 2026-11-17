जागरण संवाददाता, बदायूं। रुहेलखंड के मिनी कुंभ ककोड़ा मेला में मंगलवार से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगेगी। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

झंडी पूजन से ठीक पहले सोमवार को एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह और सीओ उझानी राहुल पांडेय ने मेला परिसर पहुंचकर ड्यूटी पर लगाए गए पुलिसकर्मियों को उनकी जिम्मेदारियां समझाईं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ड्यूटी में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

ब्रीफिंग के दौरान पुलिसकर्मियों को बताया गया कि मेले में श्रद्धालुओं की आवाजाही पर नजर रखने के साथ ही यातायात व्यवस्था भी सुचारु रखनी होगी। सभी पुलिसकर्मियों को अपने निर्धारित ड्यूटी प्वाइंट पर समय से पहुंचने और पूरी सतर्कता के साथ जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए गए।

साथ ही श्रद्धालुओं से शालीनता के साथ पेश आने और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करने को कहा गया। गंगा घाटों पर स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। भीड़भाड़ वाले और संवेदनशील स्थानों पर पुलिसकर्मियों की नजर रहेगी।