रुहेलखंड का मिनी कुंभ: गंगा तट पर बसा तंबुओं का शहर, 'झंडी पूजन' के साथ होगा ककोड़ा मेले का आगाज

जागरण संवाददाता, बदायूं। रुहेलखंड के प्रसिद्ध मेला ककोड़ा की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां मंगलवार को झंडी पूजन के साथ औपचारिक शुरुआत हो रही है और 24 नवंबर को पहला स्नान होगा। मुख्य स्नान से पहले मेले का उद्घाटन होगा। और मुख्य स्नान से दो दिन पहले मेले में भीड़ जुटनी शुरू हो जाएगी। जिला पंचायत प्रशासन झंडी पूजन की तैयारियों में जुटा हुआ है।

गंगा की रेती पर तंबुओं का शहर बसने लगा है। रुहेलखंड के इस मिनी कुंभ यानी मेला ककोड़ा में इन दिनों गजब की रौनक और हलचल है। मंगलवार को पारंपरिक झंडी पूजन के साथ मेले का आगाज हो रहा है।

हालांकि उद्घाटन मुख्य स्नान से एक दिन पहले होगा। तब तक यह पूरा क्षेत्र एक भव्य सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी में तब्दील हो जाएगा। जिला पंचायत की देखरेख में राउटियां और तंबू तेजी से खड़े किए जा रहे हैं। मेले के मैदान में बच्चों के आकर्षण का केंद्र बनने वाले झूले और मौत का कुआं जैसे मनोरंजन के साधन पहुंच चुके हैं, जिन पर काम अंतिम चरण में है। हालांकि अभी सड़कें पूरी तरह तैयार नहीं हुई हैं और कुछ ही दुकानें सजी हैं।

मगर, अगले कुछ दिनों में यहां श्रद्धालुओं का तांता लगने वाला है। अधिकारियों के 40 से अधिक टेंट और अस्थायी मेला कोतवाली सज चुकी है, जिससे प्रशासनिक मुस्तैदी साफ झलकती है। सुरक्षा और व्यवस्था के मोर्चे पर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पूरे मेला परिसर में ऊंची निगरानी के लिए वाच टावर बनाए जा रहे हैं, जबकि मुख्य घाट और मुख्य प्रवेश द्वार पर विशेष चौकसी रखी जाएगी। रात के समय पूरा मेला क्षेत्र जगमग रहे, इसके लिए सड़कों के किनारे हाईमास्ट लाइटें लगाई गई हैं। इसके अलावा, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चार रैन बसेरे और मीडिया कवरेज के लिए एक प्रेस क्लब का निर्माण भी तेजी से चल रहा है।

मेले में सुरक्षा और रोशनी के विशेष इंतजाम मेला ककोड़ा आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं का प्रशासन ने पुख्ता प्लान तैयार किया है। पूरे परिसर में कई स्थानों पर वाच टावर खड़े किए जा रहे हैं, जिनसे सुरक्षाकर्मी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखेंगे।