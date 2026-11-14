रील्स और सोशल मीडिया की लत ने बिगाड़ा बचपन! बदायूं के सैदपुर में नाबालिग की शर्मनाक करतूत, पुलिस ने दबोचा

संवाद सूत्र, सैदपुर (बदायूं)। इंटरनेट मीडिया की लत ने एक बार फिर एक मासूम की जिंदगी को दागदार कर दिया। वजीरगंज थाना क्षेत्र के कस्बा सैदपुर में 16 वर्षीय किशोर ने छह साल की मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर सुनसान ट्यूबवेल पर ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। बच्ची के घर पहुंचकर रोते हुए मां को आपबीती बताने पर पूरा मामला सामने आया। पुलिस ने किशोर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

आरोपित किशोर इस्लामनगर थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है। वह कुछ दिन पहले सैदपुर कस्बे में अपनी रिश्तेदारी में आया था। यहां उसके पिता की ननिहाल है। पीड़ित बच्ची रिश्ते में उसकी चचेरी बहन बताई जा रही है।

परिवार के लोगों के अनुसार किशोर हर समय मोबाइल में ही लगा रहता था। वह इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर डालता था और फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर काफी सक्रिय था। इंटरनेट मीडिया की लत के चलते वह न तो ठीक से स्कूल जाता था और न ही पढ़ाई पर ध्यान देता था।

बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह करीब 10 बजे किशोर बच्ची को बहला कर अपने साथ ले गया। ट्यूबवेल के पास सुनसान जगह देखकर उसने बच्ची के साथ गलत हरकत की। दोपहर करीब 12 बजे बच्ची रोती-बिलखती घर पहुंची।

बच्ची की हालत देखकर मां ने पूछा तो उसने पूरी बात बता दी। इसके बाद मां तुरंत बच्ची को लेकर थाने पहुंची और किशोर के खिलाफ शिकायती पत्र दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए किशोर को हिरासत में ले लिया।