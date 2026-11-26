जागरण संवाददाता, बदायूं। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर ककोड़ा मेला में देश के साथ साथ विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे। दुबई, लंदन और कुवैत जैसे देशों में बसे प्रवासियों ने अपनी धार्मिक परंपराओं को जीवित रखते हुए पवित्र नदी में डुबकी लगाई।

मेले के घाटों और तंबुओं के बीच गूंजते जयकारों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। श्रद्धालुओं ने हर साल सपरिवार आने का संकल्प भी लिया। मेला परिसर में घूमते हुए जब श्रद्धालुओं से बात की गई, तो हर चेहरे पर आस्था और अपनेपन की चमक दिखाई दी।