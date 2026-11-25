जागरण संवाददाता, बदायूं। ककोड़ा मेले का मुख्य स्नान मंगलवार को शांतिपूर्ण और श्रद्धा के साथ संपन्न हो गया, लेकिन मेले की रौनक अभी थमी नहीं है। अगले एक सप्ताह तक मेला गुलज़ार रहेगा और गंगा घाटों पर स्नान का सिलसिला जारी रहेगा। बरेली, पीलीभीत समेत आसपास के जिलों से आए श्रद्धालु भजन कीर्तन व धार्मिक अनुष्ठानों का आनंद लेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात की व्यवस्था बनाए रखी है।

मुख्य स्नान बीत जाने के बाद भी मेला परिसर में चहल पहल बनी हुई है। बुधवार को तंबू लगाकर ठहरे श्रद्धालुओं ने मेले में खूब खरीदारी की जिसके कारण पूरे दिन चहल पहल बनी रही। तंबूवासियों के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा पर आमतौर पर वे लोग मेला घूमने आते हैं जो केवल एक दिन के लिए पहुंचते हैं। वहीं, तंबुओं में रुकने वाले श्रद्धालु मुख्य स्नान के दूसरे दिन मेला भ्रमण को प्राथमिकता देते हैं। इसके पीछे एक अहम मान्यता और परंपरा भी जुड़ी है। श्रद्धालुओं का कहना है कि पूर्णिमा के बाद पड़ने वाली परवा के दिन घर लौटना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए लोग परवा वाले दिन वापस नहीं जाते। नतीजतन, परवा के पूरे दिन मेले और मीना बाजार में खासी रौनक रही। हालांकि भीड़ मुख्य स्नान के मुकाबले थोड़ी कम रही। लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। बरेली और दूर दराज के जिलों से आए कई श्रद्धालु सप्ताह भर तक ककोड़ा मेले में ही बसने का मन बनाकर आते हैं। उनका कहना है कि वे पूरे साल इस मेले का इंतजार करते हैं। रोजमर्रा की भागदौड़ और तमाम परेशानियों को घर छोड़कर यहां लोग बेफिक्र होकर समय बिताते हैं और खुलकर जीते हैं। प्रशासन व जिला पंचायत ने बचे दिनों के लिए प्रकाश, सफाई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो।

परवा पर घर लौटे लोग, हुई खूब खरीदारी तंबुओं में ठहरे श्रद्धालुओं के मुताबिक, एक दिन के लिए आने वाले लोग मुख्य स्नान पर घूमते हैं। वहीं, रुकने वाले लोग दूसरे दिन मेला देखते हैं। पूर्णिमा के बाद परवा के दिन वापस न जाने की वजह से पूरे दिन मेले और मीना बाजार में चहल पहल बनी रहती है, हालांकि भीड़ अपेक्षाकृत कम होती है।