जागरण संवाददाता, बदायूं। ककोड़ा मेला में श्रद्धालुओं की सेहत का पूरा ख्याल रखा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने मेले में 10 बेड का अस्थाई अस्पताल खोला है।

इसमें 11 चिकित्सकों समेत 40 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही सात एंबुलेंस भी लगाई गई हैं, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके।

मेले में आने वाली भीड़ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने दो पालियों में ड्यूटी लगाई है। पहली पाली में डॉ. पूनम बघेल, डॉ. मीनाक्षी निगम, डॉ. आशु कुमार सिंह और डॉ. उपदेश कुमार को लगाया गया है। दूसरी पाली में डॉ. विक्रमादित्य, डॉ. मसूद खान, डॉ. मोहम्मद यूसुफ, डॉ. एसपी सिंह और डॉ. नदीम इलियास तैनात रहेंगे।

इनके अलावा स्टाफ नर्स बेनजीर, साधना, आरती, प्रसन्नलता और शिखा, फार्मासिस्ट राजेंद्र कुमार, उदय प्रताप सिंह और बृजेश सिंह, लैब टेक्नीशियन ओमेंद्र यादव व राम प्रताप को भी लगाया गया है। कुल मिलाकर नौ पुरुष चिकित्सक, दो महिला चिकित्सक, चार स्टाफ नर्स, तीन फार्मासिस्ट, दो एलटी, पैरामेडिकल स्टाफ और 14 अन्य स्टाफ मेले में सेवा देंगे। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मेले में आने वाले किसी भी श्रद्धालु को स्वास्थ्य सेवा के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

रिजर्व दल भी तैयार किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रिजर्व दल भी रखा गया है। इसमें डॉ. कौशल गुप्ता, फार्मासिस्ट कमर इकबाल, बीएमडब्ल्यू गौरव यादव, सरनाम सिंह, राकेश कुमार और वसीम अहमद को शामिल किया गया है। यह दल जरूरत पड़ने पर तुरंत मोर्चा संभालेगा।