जागरण संवाददाता, बदायूं। रुहेलखंड की आस्था और सनातन परंपराओं के प्रतीक मिनी कुंभ मेला ककोड़ा में अब ग्रामीण श्रद्धालुओं की भीड़ से रौनक बरकरार बनी हुई है। गंगा के रेतीले तट पर हर-हर गंगे और जय मां गंगे के जयघोष के बीच श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा स्नान, पूजन और दान-पुण्य के बाद मेले के बाजारों में खरीदारी का सिलसिला शुरू हो जाता है।

सुबह से शाम तक गंगा घाट से लेकर मीना बाजार और खानपान की दुकानों तक चहल-पहल बनी रहती है। ग्रामीणों की आवाजाही से मेले का माहौल पूरी तरह उत्सवी नजर आने लगा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही आसपास के गांवों के साथ दूरदराज के क्षेत्रों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कोई ट्रैक्टर-ट्राली से परिवार के साथ आता है तो कोई बैलगाड़ी, साइकिल और मोटरसाइकिल से गंगा तट तक पहुंचता है।

घाट पर पहुंचकर श्रद्धालु सबसे पहले मां गंगा को नमन करते हैं और फिर आस्था की डुबकी लगाते हैं। स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि और लोकमंगल की कामना की जाती है। इसके बाद गंगा पूजन, प्रसाद अर्पित करने और गरीबों को दान-दक्षिणा देने की परंपरा निभाई जाती है। कई परिवार बच्चों के साथ सामूहिक रूप से पूजा-अर्चना करते दिखाई देते हैं। गंगा तट पर सुबह से ही श्रद्धा और भक्ति का वातावरण बना रहता है।

गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं का अगला पड़ाव मेला बाजार बन रहा है। मीना बाजार में महिलाओं की खास चहल-पहल है। कोई चूड़ियां और श्रृंगार का सामान पसंद कर रही है तो कोई घरेलू जरूरतों की वस्तुओं की खरीदारी में जुटी है।

बच्चों को खिलौनों की दुकानें आकर्षित कर रही हैं। कहीं रंग-बिरंगे खिलौने पसंद किए जा रहे हैं तो कहीं बच्चों की जिद पर स्वजन खरीदारी करते नजर आते हैं। चाट-पकौड़ी, मिठाइयों और प्रसाद की दुकानों पर भी खरीदारों की भीड़ लगी रहती है।

परिवार के साथ मेले में पहुंचे लोग खानपान का आनंद लेने के साथ जरूरत और पसंद का सामान खरीद रहे हैं। ग्रामीणों की इस चहल-पहल से दुकानदारों के चेहरे भी खिले हुए हैं। सुबह गंगा तट की ओर रुख, शाम को घर वापसी मेले में श्रद्धालुओं का आवागमन सुबह से देर शाम तक बना रहता है। दिनभर खरीदारी और घूमने-फिरने के बाद ग्रामीण अपने घरों को लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह फिर नए श्रद्धालुओं के साथ कई परिवार गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं। इस तरह ककोड़ा मेले में आस्था और ग्रामीण बाजार की रौनक एक साथ दिखाई दे रही है।