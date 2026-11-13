मैदान की रफ्तार पहाड़ों पर बन रही जानलेवा! कैंची धाम हादसे से लें सबक, जानें हिल्स ड्राइविंग का 'गोल्डन रूल'

जागरण संवाददाता, बदायूं। मैदानी इलाकों की अपेक्षा पहाड़ों पर गाड़ी चलाना कोई सामान्य बात नहीं है। अधिकतर मैदानी इलाकों में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर कभी-कभी पहाड़ों पर बड़ा धोखा खा जाते हैं। इससे जान पर भी बन आती है। बुधवार रात बरेली के पांच श्रद्धालु कार में सवार होकर कैंची धाम जा रहे थे। रात करीब एक बजे भवाली-कैंची धाम मार्ग पर निगलाट के पास उनकी कार खाई में गिर गई।

इसमें एक श्रद्धालु की जान चली गई और चार घायल हो गए। शुरुआती जांच में यह माना गया कि तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ। ये हादसा मैदानी चालकों के लिए बड़ी चेतावनी है। पहाड़ पर गाड़ी चलाना मैदान जैसा नहीं होता, यहां एक छोटी गलती खाई में ले जाती है।