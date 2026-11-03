बिहार में 19 हजार कारतूस तस्करी का UP कनेक्शन: बदायूं गन हाउस पर पुलिस की रेड, संचालक से पूछताछ

जागरण संवाददाता, बदायूं। बिहार में 19 हजार से अधिक कारतूसों की तस्करी का मामला सामने आने के बाद इसकी जांच के तार बदायूं से जुड़ गए हैं। मंगलवार को बिहार पुलिस की टीम कारतूसों की सप्लाई के स्रोत का पता लगाने बदायूं पहुंची।

यहां रोडवेज बस स्टैंड के पास स्थित बदायूं गन हाउस में छापेमारी की जा रही है। इसके संचालक गुड्डू गाजी से पूछताछ चल रही है। बदायूं के एएसपी सुमेध मिलिंद जाधव के नेतृत्व में पुलिस टीम गन हाउस में जांच कर रही है।