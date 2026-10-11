मां दुर्गा ने सपने में दिए दर्शन तो बना बदायूं का ये मंदिर, माली के सपने से बदला कायस्थों का भाग्य

जागरण संवाददाता, बदायूं। वजीरगंज ब्लाक के गांव बरीपुरा स्थित केसर देवी माता मंदिर से हजारों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी है। यह केवल ईंट और पत्थरों से बना ढांचा नहीं, बल्कि देवी मां की कृपा और स्थानीयों के विश्वास की जीवंत मिसाल है, जहां भक्त मन में आस लिए खिंचे चले आते हैं।

बरीपुरा गांव का नाम सदियों पुराने बरी (बरगद) के पेड़ के नाम पर पड़ा है। मंदिर के इतिहास से पुराना नाता है। बुजुर्ग बताते हैं कि जिस स्थान पर मंदिर बना है वहां सालों पहले एक कायस्थ परिवार का बाग हुआ करता था। व्यापार के सिलसिले में यह परिवार दिल्ली और बरेली में जाकर बस गया तो उन्होंने बाग कटवा दिया। कुछ दिन बाद उनका कारोबार ठप होने लगा।

उसी समय पास के गांव पेपल के रहने वाले एक माली को सपने में मां दुर्गा के दर्शन हुए। देवी ने निर्देश दिया कि उस खाली जमीन पर मंदिर का निर्माण कराया जाए। माली ने स्वप्न कायस्थ परिवार के सदस्यों को बताया। आस्था के वशीभूत होकर परिवार ने तुरंत मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिया।