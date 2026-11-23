जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले में शादियों का सीजन शुरू हो गया है। घरों में कार्ड बांटे जा रहे हैं और हल्दी-मेहंदी के कार्यक्रम तय हो चुके हैं। हालांकि, इस बार शादी की खुशियों के साथ महंगाई का दबाव भी है। हलवाई से लेकर घराती तक कह रहे हैं कि शादी करना महंगा हो गया है।

वैवाहिक समारोह देवोत्थान एकादशी से शुरू होकर 12 दिसंबर तक चलेंगे। इस सीजन का बैंड-बाजा, घोड़ा-बग्घी, हलवाई, सराफा और कपड़ा कारोबारियों के साथ पंडित-नाई भी इंतजार करते हैं। पिछले कई साल से सोने-चांदी और तेल-घी के दाम बढ़ रहे हैं। इस बार चीनी ने बजट पर सबसे ज्यादा असर डाला है। पिछले साल 45 रुपये किलो मिलने वाली चीनी अब 70 रुपये किलो है। मामूली शादी में भी करीब एक क्विंटल चीनी लगती है, जिससे केवल इस मद में 2500 रुपये का अतिरिक्त खर्च आता है। मिठाई, चाय और शरबत में चीनी इस्तेमाल होने से कुल खर्च बढ़ जाता है। बैंड-बाजा और घोड़ा-बग्घी पर 16 हजार से 25 हजार रुपये तक खर्च हो रहे हैं। एक बरात में करीब 20 लोग काम करते हैं। पिछले साल उनकी मजदूरी 400 रुपये थी, जबकि अब 600-700 रुपये से कम नहीं है। टेंट लगाने और खाना बनाने के लिए भी मजदूरों की जरूरत होती है। खाना बनाने का खर्च मीनू के अनुसार तय होता है। दो सब्जी और पूरी वाले समारोह में हलवाई समेत तीन लोग खाना बनाते हैं और खर्च करीब दो हजार रुपये होता है।