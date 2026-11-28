संवाद सूत्र, सिलहरी। पर्ल मैरिज लॉन में पार्किंग नहीं होने से लगे जाम ने महिला मरीज की जान ले ली। गुरुवार रात उनकी एंबुलेंस बरात के जाम में घंटा फंसी रही। वह तड़प रही थीं, उनके स्वजन चीख रहे थे कि रास्ता दे दो...मगर, अफसोस। सभी की संवेदनाएं मर चुकी थीं। सड़क पर नाचने वालों ने एंबुलेंस का सायरन सुना ना चीखते तीमारदारों की चीख।

मैरिज लान के कर्मचारी बरातियों की आड़ी-तिरछी खड़ी कारें हटवाने के लिए बाहर नहीं आए। शुक्रवार को महिला के पति ने पुलिस से शिकायत की कि मौत के जिम्मेदार मैरिज लान संचालक पर कार्रवाई की जाए। सिविल लाइंस क्षेत्र में रहने वाली लिवर की मरीज किरन का उपचार बरेली में कराया जा रहा था।

पति भूपेंद्र ने बताया कि गुरुवार रात किरन की हालत बिगड़ने पर तुरंत बरेली ले जाने के लिए प्राइवेट एंबुलेंस बुलाई। रात नौ बजे उन्हें बरेली-बदायूं हाईवे पर लेकर पहुंचे तो शहीद भगत सिंह चौकी के पास जाम में फंस गए। उससे कुछ दूर पर्ल मैरिज लान के बाहर बरात चढ़ रही थी। बराती सड़क पर नाच रहे थे। सड़क के दोनों ओर बरातियों की कारें थीं।

इस कारण लगे जाम में एंबुलेंस एक घंटे फंसी रही। बमुश्किल वहां से निकल सके, मगर बरेली में उपचार मिलने से पहले किरन की मौत हो गई। चिकित्सक ने कहा कि यदि समय से ले आते तो शायद जान बचाई जा सकती थी। आरोप है कि मैरिल लान में पार्किंग नहीं होने के कारण जाम लगा, इसलिए संचालक पर कार्रवाई की जाए।