संवादसूत्र, बगरैन (बदायूं)। वजीरगंज क्षेत्र के गांव मुड़िया सतासी में बुधवार सुबह खेलने के लिए घर से निकला दो साल का मासूम कृष्णा वापस नहीं लौटा। रातभर तलाश के बाद गुरुवार को उसका शव घर से करीब 200 मीटर दूर गांव के तालाब में पड़ा मिला। उसे देखकर परिवार में चीख पुकार मच गई।

उन्होंने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। पुलिस ने समझाबुझा उन्हें शांत कराया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। गांव मुड़िया सतासी निवासी राजकुमार का दो साल का बेटा कृष्णा बुधवार सुबह करीब आठ बजे खेलने के लिए घर से बाहर गया था। जब वह दोपहर तक घर लौट नहीं आया तो घर वालों को उसकी चिंता हुई। उन्होंने पहले तो सोचा कि कहीं आसपास खेल रहा होगा, लेकिन जब काफी देर तक वह नहीं मिला तो परिवार ने खोजबीन शुरू कर दी। घंटों तक गांव और आसपास खेतों में उसे काफी तलाश किया लेकिन कृष्णा का कोई पता नहीं चला।