संवाद सूत्र, सिलहरी (बदायूं)। शेखूपुर चीनी मिल में पेराई सत्र शुरू होने की उम्मीद में हवन-पूजन तो हो गया, लेकिन पांच दिन बाद भी मिल की मशीनें नहीं चलीं। गन्ना समिति ने 15 नवंबर से इंडेंट के आधार पर पर्चियां जारी कर दी थीं। इन पर्चियों पर भरोसा करके किसान खेतों में गन्ना छिलवाकर ट्रैक्टर-ट्रालियों में लादकर मिल पहुंच गए। अब सैकड़ों किसान पिछले पांच दिन से अपने वाहनों के साथ मिल यार्ड में डेरा डाले हैं।

न गन्ने की तौल हो रही है और न ही वाहनों को खाली किया जा रहा है। भूखे-प्यासे और ठंड में रात गुजार रहे किसानों का धैर्य बुधवार को जवाब दे गया। आक्रोशित किसानों ने मिल परिसर में हंगामा किया।

दी किसान सहकारी चीनी मिल शेखूपुर लिमिटेड में रविवार को विधिवत हवन-पूजन कर पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया था। किसानों को उम्मीद थी कि सोमवार से तौल और पेराई शुरू हो जाएगी। नौशेरा, दहेमी, पसेई, जजपुरा, गुराई, बदरपुर, भरकुइयां, जिरौलिया और भगवतीपुर समेत दो दर्जन से अधिक गांवों के किसान पर्चियां मिलने पर गन्ना लेकर पहुंच गए। मगर मिल चालू नहीं हुई। किसानों का कहना है कि जब मिल संचालन की तैयारी पूरी नहीं थी तो समय से पहले पर्चियां जारी करने की क्या जरूरत थी। आसपास के जिलों की चीनी मिलों में पेराई और तौल शुरू हो चुकी है, जबकि शेखूपुर के किसान इंतजार कर रहे हैं।

मिल के कार्यालय अधीक्षक सर्वेश द्विवेदी के अनुसार, मिल के टैंकों में शीरा भरा हुआ है। पहले टैंकों को खाली कराया जाएगा, इसके बाद ही मिल का संचालन शुरू हो सकेगा। दूसरी ओर मिल परिसर में शीरा चोरी होने की चर्चाएं भी गर्म हैं। बताया जा रहा है कि इसी वजह से शीरे की माप कराई जा रही है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पेराई सत्र के शुभारंभ के तत्काल बाद मिल प्रबंधक का तबादला होना और नवागत जीएम निधि डोडवाल का कार्यभार संभालना भी चर्चा में है। किसानों के सामने गन्ने की तौल में देरी के साथ खेती का अगला चक्र भी प्रभावित हो रहा है।