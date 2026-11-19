जागरण संवाददाता, बदायूं। शहर में नैना स्वीट्स का नाम बड़ी दुकानों में लिया जाता है और उसी नैना स्वीट्स की मिठाई में फफूंद निकलने की बात सामने आई। आरोप है कि उसको खाते ही एक ही परिवार के कई लोग बीमार पड़ गए। अब मामला खाद्य सुरक्षा विभाग तक पहुंच गया है।

शिवपुरम गली नंबर दो में रहने वाले बृजनंदन लाल गुप्ता अपने परिवार के लिए नैना स्वीट्स से मिठाई लेकर आए थे। उनकी शिकायत पर खाद्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला शिवपुरम गली नंबर दो निवासी बृजनंदन लाल गुप्ता का कहना है कि वह अपने परिवार के लिए नैना स्वीट्स से मिठाई लेकर आए थे। घर में सब खुश थे। मिठाई खुली, सबने खानी शुरू की लेकिन जैसे ही एक मिठाई को तोड़ा गया कि अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। मिठाई के अंदर सफेद और हरे रंग की फफूंदी लगी हुई थी। मावा पूरी तरह खराब हो चुका था।

ऊपर से मिठाई चमक रही थी, अंदर से सड़ी हुई थी। तब तक परिवार के कई सदस्यों ने मिठाई खा ली थी। थोड़ी ही देर में किसी को पेट में दर्द शुरू हो गया, किसी को उल्टी आने लगी, किसी को बेचैनी होने लगी।