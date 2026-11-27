अंकित गुप्ता, बदायूं। फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के गांव राजा की सीकरी में आंबेडकर प्रतिमा लगाने को लेकर हुए बवाल में पुलिस की कार्रवाई 16 गिरफ्तारियों और आरोपपत्र दाखिल कर ठहर गई है। 32 महिला-पुरुषों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन अब तक आधे आरोपित ही पुलिस के हाथ लग सके हैं।

गिरफ्तार किए गए सभी 16 आरोपितों के खिलाफ 90 दिन की समय सीमा पूरी होने के चलते न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया। बाकी 16 आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। घटना के बाद पुलिस ने उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान कर सभी को गिरफ्तार करने का दावा किया था, लेकिन तीन महीने बाद भी विवेचना कर रही बिसौली पुलिस कार्रवाई पूरी नहीं कर सकी। 25 अगस्त को गांव में ग्राम समाज की खलिहान की जमीन पर डा. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। बिना अनुमति प्रतिमा लगाने की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे थे।

अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया कि सार्वजनिक जमीन पर प्रतिमा स्थापित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया और अनुमति जरूरी है। इसके बावजूद प्रतिमा लगाने की मांग पर अड़े ग्रामीणों और प्रशासन के बीच सहमति नहीं बन सकी। दिनभर चले विरोध के बाद शाम को स्थिति बिगड़ गई। भीड़ ने पुलिस प्रशासन की टीम पर पथराव कर दिया। इसमें पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए और एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पुलिस तथा अग्निशमन विभाग के वाहनों को क्षति पहुंची थी।

करीब ढाई घंटे तक चले बवाल के बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर स्थिति संभाली। प्रतिमा को सुरक्षित रखवा दिया गया था। तत्कालीन इंस्पेक्टर सुभाष कुमार की तहरीर पर 32 नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।