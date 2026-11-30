जागरण संवाददाता, बदायूं। बिसौली स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कमरा खोलने को लेकर चौकीदार विशाल के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ गया। आरोप है कि शराब पीने के लिए कमरा खुलवाने पहुंचे कुछ लोगों ने चौकीदार से कमरा खोलने को कहा। उसके मना करने पर दबंगों ने उसके साथ मारपीट कर दी।

घटना की जानकारी मिलने पर बिसौली विधायक आशुतोष मौर्य उर्फ राजू भैया ने सीओ अंशुमान श्रीवास्तव से फोन पर बात कर आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की। इस पर सीओ ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही।