जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले में जमीन और मकान की खरीद-बिक्री महंगी होने जा रही है। सभी छह तहसीलों में सर्किल रेट करीब 15 प्रतिशत तक बढ़ाने की तैयारी है। नई मूल्यांकन सूची में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्तियों के मूल्य में बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है।

इससे जमीन की रजिस्ट्री कराने वालों को पहले के मुकाबले अधिक स्टांप शुल्क चुकाना पड़ेगा। नई दरों को वर्ष 2026 में प्रभावी करने के लिए मूल्यांकन सूची तैयार कर ली गई है। इसे अंतिम मंजूरी के लिए जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

संपत्तियों के मूल्यांकन की प्रस्तावित सूची को लेकर आम लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। इसके लिए छह नवंबर 2026 तक का समय निर्धारित किया गया था। स्थानीय समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित कराई गई थी, ताकि प्रस्तावित दरों में किसी तरह की विसंगति होने पर लोग अपनी आपत्ति दर्ज करा सकें।

हालांकि निर्धारित समय सीमा तक किसी भी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार या उप निबंधक कार्यालय में कोई आपत्ति या सुझाव नहीं पहुंचा। जिले के छह उप निबंधक कार्यालयों के लिए नई मूल्यांकन सूची तैयार की गई है। इनमें बदायूं सदर प्रथम, सदर द्वितीय, बिसौली, दातागंज, सहसवान और बिल्सी शामिल हैं।