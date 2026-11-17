जागरण संवाददाता, बदायूं। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पुलिस महकमे में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में बदायूं जनपद में तैनात 26 निरीक्षकों को गैर जनपद स्थानांतरित कर दिया गया है। पुलिस उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र की ओर से जारी स्थानांतरण आदेश में सभी निरीक्षकों को उनके नाम के सम्मुख निर्धारित जनपद में भेजा गया है।

इनमें बुलंदशहर, सहारनपुर, बागपत, एटा, मेरठ, हरदोई, गाजियाबाद, गोरखपुर, मथुरा, अयोध्या और मुजफ्फरनगर समेत विभिन्न जनपदों के मूल निवासी निरीक्षक शामिल हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए 31 मई 2027 तक की अवधि के लिए उन निरीक्षकों का स्थानांतरण किया गया है, जिन्होंने निर्धारित चार वर्षों की अवधि में एक ही जिले में तीन साल नौकरी कर ली है। इसी के चलते जिले में तैनात 26 निरीक्षकों को जिले से बाहर भेजा गया है। इसमें निरीक्षक सतीश कुमार यादव, अनिल कुमार, सुरेंद्र कुमार, संजीव कुमार दुबे, सुचेन मलिक, राहुल कुमार, नीरज कुमार, मनोज कुमार समेत कई अधिकारियों को शाहजहांपुर भेजा गया है।