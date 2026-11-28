जागरण संवाददाता, बदायूं। सिविल लाइंस इलाके में जबरन निकाह और मतांतरण का मामला सामने आया है। दिल्ली की एक युवती ने तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उसे धमकाकर पहले जबरन निकाह कराया गया, फिर धर्म बदलने का दबाव बनाकर सालों तक प्रताड़ित किया गया। विरोध किया तो मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। पुलिस ने तहरीर मिलने पर जांच शुरू कर दी है।

युवती दिल्ली के बदरपुर इलाके की रहने वाली है। वह दिल्ली के एक अस्पताल में दाई का काम करती थी। युवती का कहना है कि करीब नौ साल पहले बदायूं के शेखूपुर निवासी युवक से अस्पताल में ही उसकी मुलाकात हुई थी। युवक ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया।

आरोप है कि एक दिन युवक उसके कमरे में आ गया और उसके साथ जबरदस्ती की। युवती ने शिकायत की बात कही तो युवक और उसके घर वालों ने धमकियां देकर समझौता करा लिया। इसके बाद सात लोग की मौजूदगी में दबाव में उसका निकाह करा दिया गया।

उसका कहना है कि निकाह के बाद उसे बदायूं के शेखूपुर लाया। वहां युवक की मां, भाई, भाभी और अन्य स्वजन ने उस पर इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव बनाया। मांस खाने के लिए मजबूर किया गया। उसे बंधक बनाकर रखा गया और मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।

उसके अनुसार वह किसी तरह युवक के साथ दिल्ली चली आई। उसे उम्मीद थी कि दिल्ली में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वहां भी उसे चैन नहीं मिला। दिल्ली में पड़ोसियों ने युवक के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आए दिन झगड़ा होता रहा।