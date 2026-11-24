जागरण संवाददाता, बदायूं। मुढ़ा पुल की बदहाली के चलते रामगंगा नदी में कार गिरने से तीन युवकों की मौत के मामले में अब कार्रवाई आगे बढ़ेगी। पुलिस की ओर से तैयार की गई चार्जशीट को शासन से मंजूरी मिल गई है। करीब तीन महीने से अभियोजन की अनुमति के लिए लंबित चार्जशीट अब इसी सप्ताह न्यायालय में दाखिल की जाएगी।

खास बात यह है कि विवेचना में पुलिस ने पीडब्ल्यूडी के चार अभियंताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे में सिर्फ अवर अभियंता महाराज सिंह को दोषी माना है।

दातागंज और फरीदपुर को जोड़ने के लिए रामगंगा नदी पर पुल बनाया गया था। वर्ष 2023 में आई बाढ़ में फरीदपुर की ओर का संपर्क मार्ग बह गया था। इसके चलते पुल से आवागमन बंद हो गया था।

इसके बाद भी पुल के दातागंज छोर पर न तो पर्याप्त अवरोधक लगाए गए और न ही रास्ते को इस तरह बंद किया गया कि कोई वाहन वहां तक पहुंच सके। गूगल मैप पर भी रास्ता प्रदर्शित होता रहा।

इसी लापरवाही का खामियाजा तीन युवकों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। 24 नवंबर 2024 को गुरुग्राम से कार सवार तीन युवक बरेली के फरीदपुर में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे।

रास्ते की जानकारी के लिए वे गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहे थे। मैप के बताए रास्ते पर चलते हुए उनकी कार क्षतिग्रस्त पुल तक पहुंच गई और रामगंगा नदी में गिर गई।

हादसे में मैनपुरी के बिछवां निवासी अमित सिंह, फर्रुखाबाद के एमादपुर हीरामन निवासी अजीत कुमार और उनके चचेरे भाई नितिन की मौत हो गई थी।

मामले में नायब तहसीलदार छविराम सिंह की ओर से पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता मो. आरिफ, अभिषेक और अवर अभियंता अजय गंगवार, महाराज सिंह समेत अज्ञात के खिलाफ गैरइरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

तहरीर में गूगल मैप पर बंद रास्ता प्रदर्शित होने के लिए उसके क्षेत्रीय प्रबंधक की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे। दातागंज थाने के एसएसआइ राममेहर सिंह ने बताया कि मामले की विवेचना काफी पहले पूरी कर चार्जशीट तैयार कर ली गई थी।