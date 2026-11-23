जागरण संवाददाता, बदायूं। हरियाणा के हिसार में युद्ध अभ्यास के दौरान बलिदान हुए जवान अंकुश पटेल का पार्थिव शरीर सोमवार सुबह करीब नौ बजे दातागंज तिराहे पर पहुंचा। पार्थिव शरीर पहले बरेली पहुंचा था, वहां से सड़क मार्ग से बदायूं के दातागंज तिराहे पर लाया गया।

तिराहे पर सुबह से ही हजारों लोग अपने वीर सपूत के अंतिम दर्शन के लिए खड़े थे। जैसे ही सेना का वाहन पहुंचा, पूरा इलाका शहीद अंकुश पटेल अमर रहें के नारों से गूंज उठा।

तिराहे पर पार्थिव शरीर के पहुंचते ही हजारों की संख्या में लोग पैदल यात्रा में शामिल हो गए। लोग हाथों में तिरंगा लेकर चल रहे थे। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सभी यात्रा में शामिल थे।

पूरा रास्ता देशभक्ति के नारों और भारत माता की जय के उद्घोष से गूंज उठा। यात्रा धीरे-धीरे आगे बढ़ती हुई आमगांव पहुंची, जहां परिवार के बाकी लोग पहले से मौजूद थे।

आमगांव पहुंचते ही माहौल बेहद गमगीन हो गया। अंकुश पटेल की पत्नी और बच्चे बेसुध थे। तमाम महिलाएं उन्हें समझाने का प्रयास कर रही थीं, लेकिन हर किसी की आंखों में आंसू थे। पत्नी

बार-बार पार्थिव शरीर की ओर देख रही थीं। बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है। गांव के हर व्यक्ति की आंख नम थी। आमगांव की ग्राम सभा की जगह में उनके पार्थिव शरीर को सलामी दी गई।