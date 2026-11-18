आशीष देव मिश्रा, बदायूं। जिले का ऐतिहासिक ककोड़ा देवी मंदिर सदियों पुरानी आस्था, चमत्कारों और पौराणिक कथाओं का जीवंत केंद्र है। मंदिर के इतिहास की परतें टटोलने पर चलता है कि कभी जिस मंदिर के ठीक पीछे मां गंगा की पावन धारा कलकल बहती थी, आज वही धार भक्तों की पहुंच से दो से तीन किलोमीटर दूर छिटक चुकी है।

कहा जाता है कि मंदिर के ठीक पीछे बहने वाली गंगा की धारा में स्नान करने से लाइलाज कोढ़ तक ठीक हो जाते थे। समय के साथ धारा ने अपनी दिशा बदली और आज स्थिति यह है कि मंदिर से गंगा दूर हो गई है, जिससे श्रद्धालुओं को स्नान के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है।

ककोड़ा देवी मंदिर के महंत धर्म गिरी महाराज बताते हैं कि आज से सालों पहले गंगा की मुख्य धारा मंदिर के पीछे से गुजरती थी। उस दौर में स्थानीय लोग और दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु मंदिर के ठीक पीछे गंगा में डुबकी लगाते और फिर माता के दर्शन कर पूजा अर्चना करते थे।

समय के साथ साथ अब गंगा की धारा मंदिर से दो से तीन किलोमीटर दूर बह रही है। पुरानी गाथाओं के पन्नों को पलटे तो इस देवस्थान से जुड़ा एक प्रसंग सामने आता है। उझानी के शासक नवाब अब्दुल्ला को जब कोढ़ हो गया था, तब उन्होंने इसी मंदिर के पीछे बहने वाली गंगा की धारा में स्नान किया था। मान्यता है कि उस चमत्कारी जल में नहाने के बाद देवी की आराधना करने से उनका कोढ़ पूरी तरह ठीक हो गया था, जिसके बाद से इस क्षेत्र की महत्ता और अधिक बढ़ गई।