रुहेलखंड के मिनी कुंभ में बसने लगा तंबुओं का शहर, लगने लगे VIP टेंट और झूले; पर इस बात की सता रही चिंता

जागरण संवाददाता, बदायूं। रुहेलखंड के सुप्रसिद्ध मिनी कुंभ मेला ककोड़ा में झंडी पूजन और उद्घाटन की तारीख नजदीक आने के साथ रौनक बढ़ने लगी है। गंगा तट पर तंबुओं का शहर बस रहा है।

वीआईपी क्षेत्र में टेंट लगाने का काम शुरू हो गया है और दुकानदारों की आमद तेज है। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले भी पहुंचने लगे हैं। हालांकि, गंगा की उपधारा में पानी की कमी और आसपास के खेतों में खड़ी फसल चिंता का विषय बनी हुई है।

मेले में इस बार मनोरंजन के कई साधन होंगे। मौत का कुआं तैयार किया जा रहा है, जबकि मुख्य प्रवेश द्वार के पूर्वी हिस्से में छोटे-बड़े झूले लगाए जा रहे हैं। ड्रैगन झूला और ब्रेक डांस समेत कई आकर्षण बच्चों और युवाओं को लुभाएंगे।

झूला संचालक सामान के साथ मेला स्थल पहुंचकर तैयारियों में जुट गए हैं। वीआईपी क्षेत्र के अलावा अन्य जगहों पर भी बांस-बल्ली की वेल्डिंग कर टेंट लगाने की तैयारी चल रही है। मुख्य मार्गों को मिट्टी डालकर समतल किया जा रहा है। धूल से श्रद्धालुओं और दुकानदारों को परेशानी न हो, इसके लिए टैंकरों से पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। प्रमुख रास्तों के दोनों ओर बांस-बल्ली की घेराबंदी की गई है।