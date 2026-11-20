उमेश राठौर, बदायूं। भगवान श्रीराम के पूर्वज भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कई साल तपस्या की थी। तब कहीं जाकर गंगा पृथ्वी पर उतरीं और आज तक जनकल्याण कर रही हैं लेकिन ककोड़ा मेला में पिछले तीन साल से श्रद्धालु मुख्य गंगा की धारा में स्नान करने को तरस रहे हैं। जिला प्रशासन अब तक मुख्य धारा को घाट तक लाने के लिए भागीरथ नहीं बन पाया है।

पिछले साल भी श्रद्धालुओं ने ठहरे हुए पानी में ही गंगा स्नान किया था। प्रशासन ने मुख्य धारा से कुछ पानी की धार काटकर श्रद्धालुओं के लिए जल का इंतजाम कराया था, लेकिन वह मुख्य धारा का स्नान नहीं था।

इस बार भी हालात वही हैं। श्रद्धालु मुख्य धार से वंचित हैं। जहां पर गंगा घाट बनाया गया है, वहां केवल घुटनों तक जल है। वहां बच्चे भी बड़े आराम से स्नान कर सकेंगे, लेकिन श्रद्धालु जिसे गंगा स्नान मानते हैं, वह बहती हुई मुख्य धारा में डुबकी लगाना है।

ठहरे पानी में उन्हें वह आस्था और संतोष नहीं मिल रहा। ककोड़ा मेला गंगा स्नान के लिए ही लगता है। लाखों श्रद्धालु दूर-दूर से आते हैं कि मुख्य गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य कमाएंगे लेकिन जब घाट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गंगा दूर बह रही है और घाट पर सिर्फ घुटनों तक पानी है। इससे श्रद्धालुओं में निराशा है।

पिछले तीन साल से यही कहानी दोहरा रहा है जिला प्रशासन जिला प्रशासन पिछले तीन साल से यही कहानी दोहराता आ रहा है। हर साल मेला लगता है और हर साल वादा किया जाता है कि इस बार मुख्य धारा घाट तक लाई जाएगी, लेकिन मेला बीत जाता है और यह वादा अधूरा रह जाता है।

जिला प्रशासन कभी कोई कमी बताता है, तो कभी गंगा के रुख का हवाला देता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जिला प्रशासन चाहे तो प्रयास करके मुख्य धारा को घाट तक ला सकता है। इसके लिए पहले से तैयारी करनी होगी, समय पर काम शुरू करना होगा लेकिन हर बार यह काम मेला शुरू होने के दौरान ही किया जाता है। मेला खत्म हो जाता है और यह काम पूरा नहीं होता। घुटनों तक जल...कैसे पूरी हो आस्था इस समय ककोड़ा मेला आने वाले श्रद्धालुओं के सामने एक ही सवाल है कि आखिर श्रद्धालु यहां बहते हुए जल में स्नान कर पुण्य कमाने आते हैं लेकिन यहां तो घुटनों तक ही जल है। ऐसे में श्रद्धालुओं को कैसे पुण्य मिलेगा, वह कैसे गंगा स्नान करेंगे, उनकी आस्था कैसे पूरी होगी, यह सब भगवान ही जानें।

संत नन्हेदास बोले- न लगाऊंगा तंबु और न जाऊंगा मेला इस बार भी मेला घाट पर मुख्य धारा न आने से ककोड़ा देवी मंदिर के संत नन्हेदास काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि वह सिर्फ झंडी पूजन वाले दिन ककोड़ा मेला में गए थे। उसके बाद मेला नहीं गए।