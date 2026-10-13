शराब के नशे में गाली-गलौज का विरोध पड़ा भारी, बदायूं में किसान की पीट-पीटकर हत्या

जागरण संवाददाता, बदायूं। जरीफनगर के गांव उस्मानपुर में मंगलवार रात करीब साढ़े नौ बजे मामूली बात पर हुए विवाद में एक किसान की लाठी डंडों से पीट पीटकर हत्या कर दी गई। खाना खाने के बाद घर के दरवाजे पर बैठे किसान पर मुहल्ले के ही युवक ने हमला कर दिया।

गंभीर चोट लगने से किसान की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित दस अक्टूबर को ही जेल से छूटकर आया था। गांव उस्मानपुर निवासी 50 वर्षीय भीमसेन मंगलवार रात करीब नौ बजे खाना खाने के बाद अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे।

सामने ही रहने वाला अजीत शराब के नशे में मुहल्ले के लोगों के साथ गालीगलौज कर रहा था। भीमसेन ने इसका विरोध किया तो विवाद बढ़ गया। आरोप है कि अजीत डंडा लेकर आया और भीमसेन पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए।