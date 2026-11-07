बदायूं के रामलीला मेले में खिलौने के दाम पर विवाद, चाकू गोदकर युवक की हत्या; भाजपा विधायक का रिश्तेदार गंभीर

जागरण संवाददाता, बदायूं। दातागंज के रामलीला मेले में शनिवार रात खिलौने के दाम को लेकर हुई बहस में दुकानदार वारिस व उसके पिता रईस ने खून बहा दिया। उसने स्थानीय भाजपा विधायक राजीव कुमार सिंह के रिश्तेदार ऋतिक व उसके दोस्त रोहित को चाकू से गोद दिया। इसमें रोहित की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल ऋतिक का बरेली के श्रीराममूर्ति स्मारक मेडिकल कालेज में उपचार कराया जा रहा है। देर रात रईस को गिरफ्तार कर लिया गया।

दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह के फुफेरे भाई मुकेश कुमार बेहटा माधव गांव में रहते हैं। शनिवार रात आठ बजे मुकेश के बेटे ऋतिक अपने दोस्त रोहित के साथ रामलीला मेला देखने गए थे। पुलिस के अनुसार, वे दोनों फरीदपुर निवासी रईस अहमद की दुकान से खिलौने खरीदने पहुंचे। उन्होंने दाम कम करने को कहा, इसको लेकर रईस बहस करने लगा।

मारपीट देख मची भगदड़ नोकझोंक के बीच दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी तो लोगों में भगदड़ मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विवाद के दौरान रईस अहमद का बेटा मोहम्मद वारिस दुकान से चाकू निकाल लाया। उसने रोहित पर कई वार कर दिए। ऋतिक उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़े तो उन्हें भी चाकू मारे।