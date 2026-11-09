दीपावली के अगले दिन बदायूं के इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान

संवाद सूत्र, कुंवरगांव। दिवाली के अगले दिन सोमवार देर शाम नगर स्थित लाला अमीरचंद कालोनी स्थित इलेक्ट्रानिक सामान के गोदाम में अचानक आग लग गई। गोदाम से धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और मौके पर भीड़ जुट गई। गोदाम में रखा इलेक्ट्रॉनिक सामान जलने से काफी नुकसान होने का अनुमान है। नगर निवासी अमर पोरवाल ने इस गोदाम को किराये पर ले रखा है। सोमवार देर शाम अचानक गोदाम में आग लग गई। आग की लपटें तेज होने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष राजेश कौशिक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। साथ ही फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। फायर बिग्रेड पहुंची और आग आसपास के मकानों तक न पहुंचे, इसके लिए एहतियातन आसपास के घरों को खाली कराया जाने लगा।