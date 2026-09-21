सोकर उठते ही मिलेगा सरप्राइज, मॉर्निंग रेड अभियान में बिजली चोरों के घर सुबह-सुबह पड़ेगा बिजली विभाग का छापा

जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले में लगातार बढ़ रही बिजली चोरी पर लगाम कसने के लिए विद्युत निगम ने एक नई और सख्त रणनीति तैयार की है। निगम अब जिलेभर में मार्निंग रेड अभियान चलाने जा रहा है।

इस अभियान के तहत निगम की सतर्कता और जांच टीमें तड़के ही संदिग्ध इलाकों और घरों में अचानक छापेमारी करेंगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य कटियाबाजों को संभलने का मौका दिए बिना रंगे हाथ पकड़ना और राजस्व नुकसान को रोकना है।

लीक हो जाती थी सूचना बिजली निगम के अधिकारियों के अनुसार, पूर्व में जब भी दिन के समय जांच टीमें कार्रवाई के लिए निकलती थीं, तो स्थानीय स्तर पर सूचना तुरंत लीक हो जाती थी। इसके चलते बिजली चोरी करने वाले लोग सतर्क हो जाते थे और टीम के पहुंचने से पहले ही तार हटा लेते थे।