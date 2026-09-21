जहानाबाद में बिजली कर्मी को घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग, छाती और बांह में गोली लगने के बाद PMCH रेफर

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। हुलासगंज थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव के समीप रविवार की देर रात अपराधियों ने एक बिजली कर्मी को ताबड़तोड़ 2 गोली मार दी।

गंभीर रूप से घायल रघुनाथपुर के चिमनी पर टोला निवासी सन्नी कुमार को पीएमसीएच रेफर कर द‍िया गया। डॉक्‍टर के अनुसार बांह और छाती में गोली लगी है। उसकी स्‍थ‍ित‍ि फ‍िलहाल स्‍थ‍िर है।

घटना को लेकर हुलासगंज थानाध्यक्ष अरविंद किशोर ने बताया कि गोलीबारी रविवार की देर रात हुई है। घायल के स्वजन ने तीन लोगों के नाम पुलिस को बताए हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों की पहचान कर ली है।

आरोप‍ित और जख्‍मी युवक एक ही गांव के

उन्होंने बताया कि घायल युवक और आरोपित तीनों आरोपी एक ही गांव के चिमनी पर टोला के रहने वाले हैं। हालांकि, पीड़ित पक्ष की ओर से अब तक कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया है।