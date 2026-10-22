9 साल पुराने खूनी खेल का हिसाब: बदायूं में बुजुर्ग की हत्या के आरोपी पिता-पुत्रों समेत 4 को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, बदायूं। पुरानी मुकदमेबाजी की रंजिश में घर के दरवाजे पर चारपाई पर बैठे बुजुर्ग की कनपटी पर गोली मारकर हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायाधीश विकास कुमार ने पिता और दो पुत्रों समेत चार आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला उघैती थाना क्षेत्र के गांव सोरहा का नौ वर्ष पुराना है। यहां के निवासी वादी के पिता विष्णुकांत शर्मा 24 मई 2017 की रात करीब आठ बजे अपने घर के दरवाजे पर चारपाई पर बैठे थे। उस समय वहां इनवर्टर की रोशनी हो रही थी।

आरोप है कि पुरानी मुकदमेबाजी की रंजिश के चलते गांव के दिनेश चंद्र शर्मा अपने साथ दानों पुत्र विशेष कुमार और देवेश कुमार और रिश्तेदार इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव कुंदनपुर निवासी रामचरन शर्मा हाथों में अवैध असलहे लेकर वहां पहुंचे।