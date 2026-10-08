बदायूं: मामूली सी बात पर सड़क बनी जंग का मैदान, दो युवतियों के बीच मारपीट का Video Viral

संवाद सहयोगी, बिल्सी (बदायूं)। नगर में स्टेट बैंक के पास साइकिल छू जाने के मामूली से विवाद को लेकर दो युवतियों के बीच तीखी बहस हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच सड़क पर ही जमकर लात-घूंसे और मारपीट शुरू हो गई। इस पूरी घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

बिल्सी नगर के मुहल्ला नंबर पांच की निवासी वर्षा पैदल अपने घर जा रही थी। इसी दौरान पीछे से आ रही एक अन्य युवती की साइकिल वर्षा से छू गई। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई।

साइकिल के विवाद में लड़तीं लड़कियां https://t.co/KaaXptZxDZ — anshul saxena (@rudrasaxena) October 8, 2026 प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों की ओर से अन्य लोग भी शामिल हो गए और सड़क पर ही मारपीट होने लगी। विवाद के दौरान सड़क पर भीड़ जमा हो गई। मौके पर मौजूद किसी राहगीर ने इस पूरी मारपीट का वीडियो बना लिया, जो गुरुवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। इस दौरान एक पुलिस कर्मी भी वहां खड़ा दिखाई दे रहा है।