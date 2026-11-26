जागरण संवाददाता, बदायूं। अलापुर नगर पंचायत के सफाई कर्मचारी ने 1.44 करोड़ रुपये के टेंडर निकाल दिए। उसने कस्बे में खंभों से ज्यादा बिजली उपकरणों का प्रस्ताव बना दिया। टेंडर जारीकर्ता के रूप में अपने हस्ताक्षर कर दिए, जबकि यह कार्य प्रशासनिक अधिकारी के पास होता है। नगर पंचायत की बर्खास्त अध्यक्ष हुमा बी ने इसे धांधली बताते हुए डीएम अवनीश राय से शिकायत की।

गुरुवार को उन्होंने एडीएम को जांच सौंप दी। आरंभिक तौर पर माना जा रहा कि ईओ के पास वित्तीय अधिकार नहीं होने पर सफाई कर्मचारी ने टेंडर जारी कर दिए, जो बतौर बाबू काम देखता है। अलापुर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी (ईओ) का स्थानान्तरण होने के बाद कुछ दिन तैनाती नहीं हुई थी। इसके बाद 14 नवबर को बदायूं शहर के ईओ विनय कुमार मणि त्रिपाठी को अलापुर का चार्ज भी दे दिया गया। नगर पंचायत की अध्यक्ष रहीं हुमा बी को अगस्त में बर्खास्त किया जा चुका, मामला हाईकोर्ट में है। उन्होंने बताया कि 20 नवंबर को सफाई कर्मचारी भानुप्रकाश के हस्ताक्षर से तीन टेंडर जारी किए गए, जिन्हें भरने की अंतिम तारीख 30 नवंबर एवं खुलने की तिथि एक दिसंबर रखी गई।

पहले टेंडर में 51.25 लाख से 500 लाइटें, दूसरे टेंडर में 61.50 लाख से 600 लाइटें जबकि तीसरे में 30.90 लाख रुपये से बिजली के तार की खरीद रखी गई। हुमा बी का आरोप है कि भानुप्रकाश सफाई व्यवस्था के बजाय टेंडर जारी कर रहे, जबकि यह कार्य ईओ या वरिष्ठ लिपिक का होता है। इन तीनों टेंडर का प्रस्ताव बोर्ड से पास नहीं हुआ, डीएम से भी अनुमति नहीं ली गई।

कस्बा के 500 खंभों में 350 पर पहले से लाइटें जल रहीं। नये खंभे 170 हैं। ऐसे में खंभों से ज्यादा 1100 नई लाइटों का टेंडर क्यों जारी किया गया, इसकी जांच हो। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की दर पर एक लाइट 8,850 रुपये की है, जबकि पंचायत के टेंडर में इसकी कीमत 10,250 रुपये रखी गई। उन्होंने डीएम से मांगी की कि तीनों निविदाएं रद कर सफाई कर्मचारी की भूमिका की जांच की जाए।